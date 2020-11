Eerste dag van knip in De Clercqstraat: 'Drama, het is maar een stukje van vijf meter'

De zogenoemde knip is nu nog een proef, maar als de situatie bevalt kan de gemeente besluiten dat het blijvend wordt. Dat vinden sommige automobilisten geen fijne boodschap. 'Het is gewoon kut. Het is maar een stukje van vijf meter of zo. Gewoon een drama', vindt een bestuurder. Een chauffeur van een vrachtwagentje moest aan de andere kant omkeren. 'Als ik het van tevoren wist had ik gelijk een andere route gekozen, maar jammer genoeg wist ik het niet.'

Toch is niet iedereen ontevreden. Met name ondernemers en fietsers zien een daling van het aantal automobilisten en een aanpassing van de straat wel zitten. 'Als je minder auto's hebt wordt het hopelijk aantrekkelijker voor mensen in de buurt, ook voor eventuele toeristen, de Airbnb'ers of de omgeving', zegt de eigenaar van een koffiezaak in de straat.

Voor taxichauffeurs is de afsluiting in ieder geval wel slecht nieuws. 'De De Clercqstraat is toch echt een hele belangrijke ader, naar de Rozengracht, naar de binnenstad toe', zegt Ruud Lagerwaard, oprichter van Take a Taxi. 'Ik denk zeker dat er een ontheffing zou moeten komen voor taxichauffeurs die in het bezit zijn van een Amsterdamse taxivergunning en dan zouden we al een hele grote stap op weg zijn.'

De proef met de knip duurt nog tot 17 januari. De gemeente onderzoekt of er files ontstaan en hoe druk het wordt in de omliggende straten. Ook wordt er gekeken naar de luchtkwaliteit in de straat en wordt omwonenden naar hun mening gevraagd. In de loop van volgend jaar wordt besloten op welke manier de straat aangepast gaat worden.