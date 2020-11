Gaasperdammertunnel vanaf maandag helemaal open: 'Tot die tijd diverse afsluitingen A9'

Maandag 23 november is het zo ver, de Gaasperdammertunnel gaat helemaal open voor verkeer. Om de bestaande wegen aan te sluiten op de zuidelijke tunnelbuis zijn er tot maandagochtend diverse afsluitingen van de A9. In het AT5-programma Het Verkeer spreken we trotse werkmannen nu het einde van dit enorme project in zicht is.

'Om de de laatste tunnelbuis, voor lokaal verkeer richting Diemen, open te kunnen stellen hebben we meerdere afsluitingen gepland staan', legt verkeersmanager Bert Jan Zandhuis uit.

Afrit S113 Weesp definitief gesloten

De afrit S113 Weesp is vanaf 8 november defeinitieg afgesloten. Verkeer richting Weesp rijdt via de buis voor doorgaand verkeer en de A1 of neemt afrit S112 richting de Provincialeweg N236.



Hele week: A9 afgesloten voor lokaal verkeer

Tot maandagochtend 23 november 05.00 uur is de huidige A9 afgesloten tussen oprit 3 S111 Muntbergweg en knooppunt Diemen. Verkeer wordt omgeleid via de A2, A10-Oost en de A1. Verkeer vanaf Gaasperdam of Bijlmermeer richting knooppunt Diemen wordt omgeleid via de Loosdrechtdreef naar de A1.



Vanaf vrijdagochtend: A9 richting Diemen dicht tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Diemen

Van vrijdagochtend 20 november 05.00 uur tot maandagochtend 23 november 05.00 uur is de A9 Gaasperdammerweg richting Diemen, dicht tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Diemen. Verkeer wordt omgeleid via de A2, A10-Oost en de A1.



Vanaf vrijdagavond: A9 in beide richtingen afgesloten tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Diemen

Vanaf vrijdagavond 20 november 22.00 uur tot maandagochtend 23 november 05.00 uur is de A9 Gaasperdammerweg in beide richtingen afgesloten tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Diemen. Verkeer wordt omgeleid via de A2, A10-oost en de A1.



Voor meer informatie kun je ook terecht op de website van Rijkswaterstaat, of op Amsterdam.nl/wegwerkzaamheden.