Sint Nieuws dagelijks te zien op AT5: 'Heb vertrouwen, Sint komt altijd'

Alles mag dan even anders zijn in deze coronatijd, één ding is zeker: aanstaande zondag komt Sinterklaas gewoon weer aan in Amsterdam. Honderden Pieten gaan dan direct aan de slag om pakjes in te pakken en in schoenen te stoppen. Maar wat doen Sint en de Pieten eigenlijk nog meer tussen de intocht en 5 december? Dat gaan we iedere dag zien in het Sint Nieuws, vanaf 16 november. AT5 had een exclusief interview met de Hoofdpiet.

Sint en de Pieten zijn razend druk tot 5 december. Onze AT5-kinderverslaggevers nemen een kijkje achter de schermen om te zien waar ze zoal mee bezig zijn. De Hoofdpiet heeft het nu al verschrikkelijk druk, maar vindt om 8.00u s ochtends nog net een gaatje om vanaf de boot ons een telefonisch inkijkje te geven. 'Na de intocht is het echt drie weken lang vliegen en rennen door de stad. Het is één grote logistieke uitdaging. Alle kinderen moeten weer bediend worden, welk cadeau past bij wie, hoe komen we binnen wanneer er geen schoorsteen is, bijvoorbeeld in een flat, daar hebben we onze handen aan vol. Daarnaast leggen we bezoekjes af, bijvoorbeeld bij instellingen voor gehandicapten en bij kinderen in asielzoekerscentra.'

Sint en corona

Door corona is het dit jaar een extra grote uitdaging. De pieten moeten nieuwe manieren verzinnen om op visite te gaan, bijvoorbeeld buiten voor het raam of vanuit een brandweerwagen. 'Ook wij moeten anderhalve meter afstand houden, Sinterklaas zit bovendien in de risicogroep door zijn hoge leeftijd', legt de Hoofdpiet uit. 'In de schoorsteen is de anderhalve meter gelukkig goed te bewaren en het paard staat al op anderhalve meter hoogte. Daarnaast zijn wij allemaal één huishouden en hebben we het hele jaar sowieso in quarantaine gezeten.'