Geheime intocht van Sinterklaas in Amsterdam zondag live te volgen op AT5

Elk jaar is het spannend en dit jaar al helemaal: komt Sinterklaas naar Amsterdam? Gelukkig rijdt de Sint ook dit jaar de stad niet stilletjes voorbij.

Aanstaande zondag vanaf 10.00 uur zie je live op AT5 en AT5.nl hoe Sinterklaas voor de 82e keer aankomt in de stad. De intocht is dit jaar een geheimzinnige operatie. Vanwege het coronavirus mag er namelijk geen publiek bij aanwezig zijn. Hoe, en waar de Sint aankomt in de stad wordt dan ook angstvallig geheim gehouden. Gelukkig is de aankomst van de Sint en zijn Pieten wel gewoon te volgen via AT5 en onze digitale kanalen. Om 10.00 uur kijk je live en de intocht wordt gedurende de dag nog een aantal keren herhaald.

AT5

#ZoekSintHotline Om de Sint en pieten dit jaar vanuit huis goed te kunnen volgen is de #ZoekSintHotline in het leven geroepen. Hoor je gerommel op het dak? Zie je iets geks bewegen door je raam? Zie je op AT5 iets gebeuren dat wij over het hoofd zien? Laat het ons onmiddellijk weten! Tip de redactie via social media! Gebruik hiervoor de hashtag #ZoekSintHotline , of vraag je ouders dat te doen!

Vanaf maandag: Het Sint Nieuws op AT5 Daags ná de intocht, vanaf maandag 16 november dus, is er dagelijks op AT5 ook een speciaal, Amsterdams Sinterklaasjournaal te zien. Het Sint Nieuws zie je elke dag om 17.45 uur op AT5.nl en AT5.nl/sintnieuws