Tientallen woningen met schade door explosie: 'Alsof hier een bom naar binnen werd gegooid'

Rond 3.30 uur ging er een explosief af bij coffeeshop Terminator. 'Het was echt een enorme klap', vertelt een bewoner van de straat. 'Ik dacht dat hier een bom naar binnen werd gegooid. We moesten binnen blijven, want er kwam heel veel glas van boven. En er zat veel glas los.'

Een andere bewoner zegt dat ze het pand voelde trillen. 'Ik dacht eerst dat het huis aan het instorten was. En we begrepen ook niet meteen wat er gebeurde. 112 gebeld, maar de politie was er volgens mij al.' Pas na een uur was het duidelijk dat het gevaar geweken was. 'Dus toen waren we iets geruster. Maar we zijn vooral heel erg geschrokken en er is heel veel schade.'

De brandweer heeft vanochtend de deels beschadigde ramen er helemaal uitgetikt en schoonmakers hebben de scherven opgeruimd. 'Je komt nu een beetje meer in de regelmodus', zegt de bewoner. 'Het moet worden afgeplakt, de glaszetter moet komen. De kozijnen zijn ook uitgezet, die zijn uit hun voegen geblazen. Dat gaan we allemaal regelen.'