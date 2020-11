Halsema sluit coffeeshop Admiraal de Ruijterweg wegens explosie

Coffeeshop Terminator aan de Admiraal de Ruijterweg in West moet de deuren sluiten. Dat heeft burgemeester Halsema besloten. Bij de coffeeshop vond vannacht een explosie plaats.

Rond 3.30 uur ging het explosief af. Behalve het rolluik van de coffeeshop sneuvelden er ook tientallen ramen van woningen in de omgeving.

'De explosie heeft de veiligheid van omwonenden en voorbijgangers ernstig in gevaar gebracht', laat de gemeente weten. 'Door het incident is het woon- en leefklimaat in de omgeving van dit pand ernstig aangetast en de openbare orde ernstig verstoord.'

Het gaat om een sluiting voor onbepaalde tijd, het is dus nog niet bekend of en zo ja wanneer de coffeeshop weer open mag.