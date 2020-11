'Buitengesloten buurman' besteelt ouderen

De man zei volgens de politie dat hij een buurman was die zichzelf had buitengesloten. Hij vroeg oudere bewoners of hij even mocht bellen en of hij wat geld mocht om met het openbaar vervoer naar zijn vader in Weesp te gaan. Maar eenmaal binnen nam hij spullen uit de woning mee, ook gaf hij het geld niet terug.

Er zijn al een meerdere aangiftes gedaan, maar de politie vraagt andere slachtoffers zich ook te melden. De opgepakte man is 45 jaar oud, heeft een donker getinte huidskleur, kort zwart/bruin haar, is mager en rond de 1.65 meter lang. De man is in de nacht van 3 op 4 november aangehouden en zit nog vast.