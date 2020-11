Overvaller bedreigt personeel supermarkt Osdorp met wapen

Een man heeft vanavond geprobeerd een supermarkt aan de Osdorper Ban in Osdorp geprobeerd te overvallen. Hij dreigde daarbij met een wapen.

Dat gebeurde rond 19.15 uur. Omdat hij het te lang vond duren, is hij er zonder buit vandoor gegaan. De politie zoekt de overvaller en heeft zijn signalement via Burgernet vrijgegeven. De man is rond de twintig jaar oud, heeft een licht getinte huidskleur, droeg een rood mondkapje en zwarte kleding.

De recherche en forensische opsporing doen in de supermarkt onderzoek. De politie vraagt getuigen zich te melden.