Sharon Dijksma wordt burgemeester van Utrecht: 'Met pijn in het hart verlaat ik Amsterdam'

Ze is officieel door de gemeenteraad voorgedragen als nieuwe burgemeester. Minister Kajsa Ollongren en koning Willem-Alexander moeten zich nog over de benoeming buigen, maar dat is normaal gesproken slechts een formaliteit.

'Met pijn in het hart verlaat ik Amsterdam', schrijft de wethouder op Twitter. 'Een stad die me dierbaar is geworden. Ik heb met veel plezier gewerkt aan alles wat er rijdt en vaart. Ben trots op mijn team en wat we hebben bereikt. Vooral ook tijdens deze moeilijke tijd, met veel impact op het OV.'