Reacties op vertrek Dijksma: 'Utrecht mag echt in haar handen knijpen'

Politici en bestuurders feliciteren wethouder Dijksma met haar nieuwe baan als burgemeester van Utrecht. Haar vertrek lijkt voor iedereen als een verrassing te komen.

Marjolein Moorman, de andere PvdA-wethouder in het Amsterdamse college, zegt dat ze 'heel trots' is. 'Ik ga haar natuurlijk wel vreselijk missen. Mijn geweldige maatje in het college. Utrecht mag echt in haar handen knijpen met deze kanjer.' Ook Marianne Poot, fractievoorzitter van de VVD, is blij voor Dijksma. 'Wat een prachtige stap. Jammer dat je weggaat uit Amsterdam.' Don Ceder van de ChristenUnie, die zelf waarschijnlijk volgend jaar naar de Tweede Kamer gaat, zegt dat Amsterdam afscheid zal nemen van een 'vakkundig wethouder'. Hij denkt dat Utrecht in goede handen is.

Geschikt moment? Dijksma was pas twee jaar wethouder in de stad. Duoraadslid Sheher Khan (DENK) vraagt zich af of ze niet te vroeg vertrekt. 'De kwaliteiten heeft ze zeker. Maar of het een geschikt moment is midden in de begroting en terwijl er megaproject ligt om de bruggen en kades te herstellen...' Forum voor Democratie-raadslid Kevin Kreuger, die zich regelmatig uitsprak tegen de plannen van Dijksma om doorgaand verkeer via knips te weren en parkeerplaatsen op te heffen, lijkt opgelucht te zijn. Hij omschrijft haar als de meest daadkrachtige wethouder uit het college. 'Moet er niet aan denken wat voor verschrikkelijke dingen er met de stad waren gebeurd als je de portefeuille duurzaamheid onder je hoede had gehad.'

Mooie samenwerking Ook de Utrechtse politiek heeft gereageerd. GroenLinks, de partij die ook daar de meeste zetels heeft in de gemeenteraad, zegt uit te kijken naar 'een mooie samenwerking'. De Utrechtse wethouders laten weten dat Dijksma een belangrijke rol gaat krijgen 'in het verbinden van alle inwoners en ondernemers in Utrecht'.