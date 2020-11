Gemeente wil scholen helpen om veiliger te worden: 'Wapens horen niet thuis op school'

Jeugdzorg, maar ook politie en justitie moeten vaste gesprekspartners worden van scholen. 'Het is heel belangrijk dat je weet van een jongere, wie zit er nou eigenlijk allemaal in zo'n gezin, wie bemoeit zich ertegen aan? Kent de mentor ook de jeugdhulpmedewerker?', aldus zorgwethouder Simone Kukenheim (D66).

'Zo hoorde ik laatst dat een leraar zei: doe dat mes maar even weg, verstop dat maar even in de bosjes buiten', vertelt wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs, PvdA), als voorbeeld hoe het volgens haar dus niet moet.

Voor de plannen en bundeling van krachten is twee miljoen euro extra uitgetrokken. Het geld is niet bestemd voor wapencontroles op of rond scholen, dat is volgens het college een bevoegdheid van de scholen zelf.