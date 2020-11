Wie bracht Krzysztof Malinowski om het leven? 15.000 euro voor de gouden tip

De hoofdofficier van Justitie looft een beloning van 15.000 euro uit voor de tip die leidt tot de verantwoordelijken voor het misdrijf waarbij een 40-jarige man om het leven kwam. In een rietkraag langs het water van de Sloterplas wordt op 24 augustus een man gevonden die zwaargewond en buiten bewustzijn is. In het opsporingsprogramma Bureau 020 vraagt de politie aandacht voor de zaak.

'Het slachtoffer heeft veel verwondingen die het gevolg zijn van grof geweld, hulpdiensten kunnen weinig voor hem betekenen, hij overlijdt even later', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. De man blijkt de Poolse nationaliteit te hebben en Krzysztof Malinowski te heten ook wel bekend als 'Kryszek'. Hij leefde een zwervend bestaan in de buurt van de Sloterplas en het Centrum van de stad. Vanwege een eerdere operatie liep Malinowski op krukken. De recherche gaat er vanuit dat hij in februari naar Nederland is gekomen in de hoop geld te verdienen in de bouw.

De plek waar Krzysztof Malinowski op 24 augustus gevonden werd

'Hij leefde in tentjes rondom boorden van Sloterplas tussen de oever en het Christoffel Plantijnpad. Hij maakte deel uit van een grote groep daklozen in de stad en zorgde soms voor overlast in de wijk rondom de Sloterplas en op en rond de Dam', zegt Stor. Beloning Buurtonderzoeken en getuigen oproepen via een matrixbord hebben tot op heden nog geen antwoorden gegeven op de vragen van de politie. Justitie looft daarom een beloning van 15.000 euro uit. 'Wij willen graag in contact komen met mensen die meer informatie hebben over de dood van het slachtoffer. Wie heeft er meer informatie over een mogelijke dader of daders? Alle informatie kan van groot belang zijn voor het onderzoek.'

Heeft u informatie voor de politie?

Bel dan met de opsporingstiplijn: 0800 6070 of Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000. Klik hier om andere zaken uit Bureau 020 terug te kijken.