Schoten gelost in Slotermeer

In het Hilbert van Dijkhof in Slotermeer heeft een onbekend persoon afgelopen nacht geschoten. De politie kwam na de melding van buurtbewoners ter plaatse, maar heeft niemand aan kunnen houden.

'Waarschijnlijk is er twee keer in de lucht geschoten', zegt een woordvoerder van de politie. Hij kon niet vertellen of er kogelhulzen op straat gevonden zijn, wel is er een getuige die iemand echt heeft zien schieten.

Na een korte periode van onderzoek vetrokken de agenten vannacht weer uit de straat. De aanleiding voor het schietincident is nog onduidelijk.