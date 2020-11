Stad NL V De Straten in de Zamenhofstraat: 'Ook Amsterdam ligt straks onder water!'

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we in de Zamenhofstraat in Amsterdam-Noord.

Hier brengen we een bezoek aan Halte Zamenhofstraat: tot de jaren 80 een scheepswerf, tegenwoordig een complex voor kunstenaars en andere creatieven. Daar ontmoeten we drie jonge kunstenaars uit Amsterdam: Pam, Jette en Talisa. Zij hebben deze zomer een twee weken durende fietstocht gemaakt en zijn in gesprek gegaan met bewoners van de toekomstige kustlijn (te beluisteren via Spotify). Dit alles deden ze op speciale fietsen van wel twee meter hoog, om aandacht te vragen voor de stijgende zeespiegel. Amsterdam ligt namelijk in een gebied dat ook kan overstromen.

Ook nemen we een kijkje bij Damiano; een inwoner van Vogeldorp die al wel de hele wereld heeft gezien maar nog nooit over de schutting bij de buren heeft gekeken. Voor ons genoeg reden om hem mee te nemen naar Moussa en Nolleke. Moussa is een beeldhouwkunstenaar uit Senegal, Nolleke een echte Amsterdamse. Nolleke vertelt ons hoe ze Moussa heeft leren kennen en hoe ze in een oogwenk stapelgek op hem was.