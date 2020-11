Mannen met vuurwapens overvallen telefoonwinkel Zuidoost

Met meerdere telefoons die uit vitrines gepakt werden, gingen de mannen er vandoor. Te voet vluchtten zij weg, rennend tussen de flat Groeneveen en de parkeerplaats van de flat Gooioord, in de richting van het Gulden Kruispad.

Tijdens de overval waren er ook klanten in de winkel aanwezig. De politie komt graag met die klanten in contact. Ook mensen die meer weten over de overval, of die iets gezien hebben van de vluchtende overvallers kunnen contact opnemen met de politie.