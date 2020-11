Moeder die haar jonge baby zou hebben gedood krijgt psychisch onderzoek

De doodsoorzaak van de baby die eerder dit jaar werd aangetroffen in een woning in Noord, is nog altijd niet duidelijk. Op 16 augustus werd een pasgeboren kind levenloos gevonden in een woning aan de Hagenau. De moeder van het kind wordt binnenkort psychisch onderzocht. Bekeken wordt of de vrouw in een psychose verkeerde tijdens de desbetreffende avond.

Dat bleek vandaag tijdens een inleidende zitting op de rechtbank. De verdachte was zelf niet bij de zaak aanwezig. Ze zit in een psychiatrische afdeling van de penitentiaire inrichting in Zwolle.

De vrouw wordt door het OM verdacht van drie strafbare feiten. 'Als eerste gaat het om de doodslag dan wel niet de moord op haar pasgeboren baby. Als tweede feit gaat het om een poging tot zware mishandeling van haar zevenjarige dochter en tot slot gaat het om het wegmaken van het stoffelijk overschot van het babylijkje', vertelt persofficier Mara van den Berg.

Verward gedrag

Op 16 augustus gaan agenten af op een melding over een vrouw die zich verward gedroeg. In de woning trof de politie vervolgens twee kinderen aan en het lichaam van een levenloze baby in een sporttas.

De zevenjarige dochter werd in 2014 al eens gewurgd door haar moeder, wat ze toen ternauwernood overleefde. Het gezin stond tijdens het voorval in Noord onder toezicht bij jeugdbescherming. Een medewerker van jeugdbescherming liet weten 'uit het veld geslagen te zijn door het nieuws' over de dood van de baby.

'Meerdere oorzaken'

Advocaat Theo Schut denkt niet dat ze veroordeeld gaat worden voor de strafbare feiten. 'Moord zie ik niet, omdat ze niet ze het niet meer weet. De voorbedachte rade kan nooit echt hard worden gemaakt door het OM.' Schut denkt ook dat er meerdere oorzaken kunnen zijn voor de dood van het baby'tje.

De advocaat heeft het persoonlijk moeilijk met de zaak. 'Het is hard binnengekomen bij mij. Ik zit bijna vijfentwintig jaar in het vak, maar ik heb slecht geslapen vannacht.'

De moeder blijft voorlopig vastzitten. De zaak wordt 19 januari voortgezet.