Ondanks covid een klein beetje Sint Maarten in Floradorp

Waar de straten in Floradorp in Noord normaal met Sint Maarten worden overspoeld met zingende kinderen, was het dit jaar erg rustig. Het advies van de gemeente om -vanwege covid- niet te gaan lopen werd over het algemeen goed opgevolgd. Toch waren er wel wat groepjes die toch langs de deuren gingen.

AT5

'Om het veilig te houden is er vooral gekozen om alleen langs de deuren van bekenden te gaan', vertelt een buurtbewoner uit Floraduurt. Het is dan ook erg rustig in de wijk. 'Ik heb acht kinderen langs de deur gehad, maar ik had eigenlijk niemand verwacht', zegt een andere buurtbewoner.

Behalve snoep kregen de kinderen ook gezonde lekkernijen. 'Ik heb een appel gekregen', laat een meisje zien. De gemeente had nog een opvallend advies eerder deze week. Ouders die ondanks de beperkingen toch Sint Maarten met hun kinderen willen vieren, kunnen dat gewoon voor de eigen deur vieren en dan in plaats van snoepgoed ook spruitjes aan hun kind geven. In Floradorp was er geen spruit te bekennen. De kinderen vinden dit helemaal niet erg. 'Ik vind spruitjes vies', zegt een jongen met een jaszak vol snoep. Zijn vriendje vult hem aan: 'Ik zou ze niet aannemen'.

Briefjes op de deur Een aantal Floradorpers vindt het jammer dat Sint Maarten dit jaar zo rustig verloopt. 'Nee, ik ben helemaal niet tevreden over vanavond, vroeger was het veel uitbundiger.' Anderen denken er anders over en snappen dat het eventjes niet kan door corona. Op sommige deuren hangen briefjes dat de kinderen volgens jaar weer van harte welkom zijn. De veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft de dringende oproep gedaan om Sint Maarten dit jaar niet op straat te vieren. Dit omdat in en rond Amsterdam het hoogste risiconiveau geldt en er nog steeds een hoog aantal coronabesmettingen is. Ook de kans op verspreiding van het virus is te groot.