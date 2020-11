Rechter: directeur Haga Lyceum terecht ontslagen

Het ontslag van de directeur van het Haga Lyceum, Soner Atasoy, blijft in stand. De kantonrechter heeft dat besloten in een bodemprocedure die door Atasoy was aangespannen tegen onderwijskoepel Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO), waar het Haga Lyceum deel van uitmaakt.

Atasoy werd op 2 juni van dit jaar op staande voet ontslagen als directeur en als bestuurder van SIO. Hij vocht dat besluit aan in een spoedzaak bij de kantonrechter. Die oordeelde dat het ontslag onterecht was, maar dat de school niet verplicht was om hem weer aan het werk te laten gaan. Wel moest zijn salaris worden doorbetaald totdat er een uitspraak in de bodemprocedure was.

Gebruikersnamen en wachtwoorden

In die uitspraak zegt de rechter nu dat het ontslag van Atasoy wel terecht was. Tijdens de schorsing die aan het ontslag vooraf ging weigerde Atasoy om bankpasjes, gebruikersnamen en wachtwoorden in te leveren. De school kwam daardoor in de financiële problemen. Het salaris over de maand juni kon niet op tijd worden uitbetaald aan medewerkers. Volgens de rechter had Atasoy moeten weten tot welke problemen zijn weigering zou leiden.

'De situatie werd zo nijpend dat alleen met een voorschot van het Ministerie van OCW de problemen konden worden opgelost. De directeur heeft met zijn handelen de arbeidsrechtelijke gezagsverhouding tussen hem en zijn werkgever totaal miskend', zo schrijft de rechtbank over het vonnis.