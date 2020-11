Hoop voor stationsgebied Noord: ‘Dit gaat wel lukken hier, het begint goed te worden’

Rond het metrostation Noord wordt volop gebouwd. In totaal moeten er 1100 woningen komen. Waarvan maar liefst 75% in het betaalbare segment. Annique Guyaux van de gemeente Amsterdam kijkt opgelucht om zich heen. ‘We zien een hoop kranen, een bouwterrein. Iedereen is aan de gang. En alle kavels zijn in ontwikkeling gekomen. Dat is echt supermooi.’

Twee jaar geleden, op precies dezelfde plek, sprak het AT5-programma Bouw Woon Leef Guyaux ook. Toen was ze minder positief gestemd. ‘Ik hoop vooral dat er uiteindelijk niet besloten wordt dat er geen sociale huur en geen middeldure huur meer komt, maar dat er weer voor die dure sector wordt gebouwd. Dat zou natuurlijk eeuwig zonde zijn.’

Betaalbaar wonen Die angst wordt dus niet bevestigd. Het grootste gedeelte van de woningen in het stationsgebied komt in het betaalbare segment. Zo ook in het Pulse gebouw dat tegen het metrostation aan ligt. In het gebouw komen twee- en driekamerappartementen, met een huurprijs van tussen de 825 en 1200 euro. Robert Koshiek van de woningbouworganisatie die het project uitvoert maakt daarnaast nog een bijzonder gebaar in coronatijd. ‘Wij stellen deze keer voor zorgpersoneel vijftien woningen beschikbaar.’ De angst dat er alleen maar yuppen af zouden komen op de nieuwbouw lijkt dus ongegrond. Schrijver en Noorderling Bas Kok voelt zich dan ook niet bedreigd. ‘Ik ben ook een Noorderling. Er moeten woningen komen, volgens mij komen er veel woningen in een betaalbaar segment. Ik zie het probleem niet zo.’

Meer horeca Wat het stationsgebied echt mist is goede horeca. Daar is zowel oud als nieuw Noord het over eens. ‘Wat ik hier mis? Een goed restaurant.’ Vraag het de mensen op straat en dan is dit een veel gehoord antwoord. Ook Guyaux beaamt dit. ‘Er is hier gewoon niks. Dus laat maar komen.' Corona hoeft wat betreft Guyaux geen roet in het eten te gooien. 'Tuurlijk het is een moeilijke tijd maar het staat er ook nog niet. Ik heb wel het vertrouwen dat als het open gaat het ook kan. Dat we dan niet meer met de horecasluiting zitten.’

