Herinrichting Prins Hendrikkade gaat voorspoedig: 'Nu is het gewoon stenen leggen en rammen'

In augustus zijn de werkzaamheden gestart voor de herinrichting van de Prins Hendrikkade. De weg wordt van gevel tot kade vernieuwd tussen het Damrak en de Geldersekade. In het AT5- programma Het Verkeer nemen we een kijkje bij het werk en vanuit de lucht zijn de veranderingen al goed zichtbaar.

Op dit moment wordt er gewerkt op de Prins Hendrikkade tussen de Nieuwebrugsteeg en de Kamperbrug. 'Het gaat hartstikke goed, we zijn goed op weg', vertelt omgevingsmanager Evelien Meijer. 'Aan de kant van het water is de riolering vervangen en gaan we straks een nieuwe trambaan aanleggen. Bij de Kamperbrug wordt de gasleiding vervangen en hier op het pleintje is het werk onder de grond al klaar.'



En dat betekent dat ter hoogte van de Sint Nicolaaskerk stratenmakers druk in de weer zijn het plein opnieuw te bestraten. 'Al het voorbereidende werk is klaar, dat heeft de meeste tijd gekost. Nu is het gewoon stenen leggen en rammen', aldus een stratenmaker.

Minder asfalt en meer ruimte voor fietsers en voetgangers

In 2018 is de zogenoemde 'knip' op de Prins Hendrikkade ingevoerd. Hierdoor is doorgaand verkeer voor het Centraal Station langs niet meer mogelijk. In het nieuwe ontwerp wordt de Prins Hendrikkade overzichtelijker en komt er minder asfalt terug. De trambaan schuift op naar de kade zodat er meer ruimte ontstaat voor fietsers en voetgangers.