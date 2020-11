Bewoners pand Rijswijkstraat hebben recht op jarenlang te veel betaalde huur: 'Voor mij zo'n 18.000 euro'

Bewoners van een wooncomplex aan de Rijswijkstraat in Slotervaart hebben de afgelopen zes jaar per maand 240 euro te veel aan huur betaald. Dat heeft de kantonrechter bepaald. 75 huurders die de rechtszaak aanspanden, hebben zo met terugwerkende kracht recht op een bedrag dat in sommige gevallen kan oplopen tot zo'n 18.000 euro.

'Dat is een flink bedrag, ja', zegt een blije Daniël Veen, een van de huurders, tegen AT5. Daniël betrok het pand in 2014 als een van de eerste bewoners. Het pand was net verbouwd van kantoor tot wooncomplex. 'Aan het begin heb ik eigenlijk wel genoten van het mooie gebouw', vertelt Daniël. 'Maar na verloop van tijd kregen we een huurverhoging, zonder uitleg waarom die verhoging doorgevoerd werd.'

Daarop schakelde een groep bewoners van het complex de hulp in van Stichting !Woon, belangenbehartiger van huurders. Daniël sloot zich hier later bij aan. 'Zij concludeerden al best wel snel dat er wat te halen viel op het gebied van servicekosten en ook wat betreft de kale huur', vertelt hij.

Uitzonderlijke situatie

De groep huurders startte vervolgens met behulp van !Woon een toetsing van de huurprijs bij de Huurcommissie. En ze kregen gelijk. De huurprijzen gingen met 60 euro per maand omlaag. Eigenaar Clever Real Estate legde de zaak vervolgens voor aan de kantonrechter en die stelt de huurprijzen nu dus nóg een stuk lager vast.

'Dit is een uitzonderlijke situatie', vertelt Ingrid Houtepen van !Woon, die uitlegt dat het zeker niet gebruikelijk is dat een zaak als deze zes jaar duurt. 'Het was in dit geval extra ingewikkeld omdat er discussie was over het energielabel en de WOZ-waarde. En daardoor heeft het langer geduurd dan het normaal gesproken duurt. Tegelijkertijd: de complicaties die hier optreden zouden kunnen worden opgelost door een een verbetering in de huurwetgeving, zodat zulke discussies sneller afgerond kunnen worden.'