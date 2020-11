Brandweer ontsmet ambulances na vervoer coronapatiënt: 'Best warm zo'n pak'

Brandweermensen houden zich sinds deze week ook bezig met het ontsmetten van ambulances die zijn gebruikt voor het vervoer van coroanpatienten. Er gaan dagelijks zo'n tien ambulances door de 'coronawasstraat' in de brandweerkazerne aan de Ringdijk in Oost.

Naast de ambulance wordt ook de gebruikte apparatuur door de brandweer schoongemaakt. De brandweermensen dragen een pak, mondkapje en spatkap om te zorgen dat ze zelf niet besmet raken. 'Het is best wel warm', vertelt brandweerman Hans Meijer. 'Als je er een paar achter elkaar hebt, dan ben je blij als je je pak uit kunt doen.'

Het ambulancepersoneel is volgens hem over het algemeen positief. 'De meesten vinden het gewoon lekker dat ze eventjes een bakkie kunnen doen en dat wij voor hen de ambulance ontsmetten. Alhoewel er heel veel zijn die zeggen, het ligt niet in onze aard om het werk uit handen te geven. Maar nu jullie er toch zijn is het toch wel fijn.'