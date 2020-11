Vier bibliotheken bedreigd met sluiting: 'Dan verdwijnt een stukje sociale samenhang'

Door een bezuiniging van de gemeente van anderhalf miljoen euro op de Openbare Bibliotheek moeten mogelijk vier locaties in de stad sluiten. Wat is de impact van deze maatregel op de stad en haar bewoners? Bibliotheekwetenschapper aan de UvA Frank Huysmans, schrijver Abdelkader Benali en leerkracht Marieke van Gosliga van de Dapperschool in Oost, zijn kritisch.

Volgens OBA-directeur Martin Berendse moeten vier locaties in de stad sluiten als de bezuiniging van anderhalf miljoen wordt doorgezet. Er staan zes bibliotheken op de gevarenlijst. De OBA in het Olympisch Kwartier in Zuid. In West gaat het om de bibliotheek in de Spaarndammerbuurt of die in Bos en Lommer. In Noord de vrij nieuwe bibliotheek in de Van der Pekbuurt en in Oost de OBA op IJburg of de locatie aan de Linnaeusstraat.

Marieke van Gosliga is leerkracht en leescoördinator op Dapperschool in Oost. Ze stimuleert kinderen en hun ouders om veel naar de bibliotheek te gaan om hun taal te verbeteren. Ze moet er niet aan denken dat de bibliotheek om de hoek verdwijnt.

'Hier in de buurt zijn veel kinderen uit gezinnen die het niet zo breed hebben en waar niet zoveel boeken zijn of bij wie Nederlands hun tweede taal is. Juist voor die kinderen is het zo belangrijk dat ze naar de bieb kunnen en waar ze kunnen lezen over de wereld, de geschiedenis en over de kinderen die hetzelfde meemaken als zij of die juist heel anders zijn dan zij.'

Onmisbaar

Dat er een bibliotheek dichtbij is in iedere buurt is daarbij van belang. 'Dan kunnen ze er ook zelfstandig heen', zegt Van Gosliga. 'Als ze een kwartier moeten fietsen moeten ze met een ouder en is de drempel hoger.' Voor de taalontwikkeling is een bibliotheek onmisbaar, vindt ze. 'Vorig jaar is er een rapport verschenen waaruit blijkt dat een kwart van de Nederlandse kinderen van 15 jaar eigenlijk onvoldoende kunnen lezen om zich goed te kunnen redden in de maatschappij. Dat is ongelooflijk in een rijk land.'