Raadsleden willen opheldering over voorwaarden voor briefadres daklozen

GroenLinks, SP, de ChristenUnie en BIJ1 willen van het stadsbestuur weten waarom daklozen voor het aanvragen van een briefadres een bijstandsuitkering moeten hebben of aan kunnen tonen dat ze gebruik maken van opvang en hulp in Amsterdam.

Volgens de raadsleden blijkt uit een uitspraak van de Raad van State dat de gemeente verplicht is zelf een briefadres te verlenen aan burgers, als de burger daar niemand anders voor heeft. Ze vragen of het stadsbestuur de uitspraak kent en of de voorwaarden die de gemeente stelt geoorloofd zijn. Mocht dat niet zo zijn, dan vragen ze of de voorwaarden aangepoast kunnen worden.

De daklozen in de stad hebben vaak geen briefadres, waardoor ze bijvoorbeeld geen zorgverzekering kunnen afsluiten en dus moeilijk medisch zorg kunnen krijgen. Daarom kunnen ze, onder de eerder genoemde voorwaarden, een briefadres bij onder andere de gemeente krijgen.