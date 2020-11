Vooral rijken profiteren bij huizenjacht van coronacrisis

Wie had gehoopt dat corona ervoor zou zorgen dat de huurprijzen in de stad flink omlaag zou brengen, komt bedrogen uit. Vooralsnog profiteren alleen de woningzoekers die wat meer te besteden hebben van de coronacrisis.

Er zijn nu minder expats actief op zoek naar een woning. Dat heeft effect op de woningmarkt, maar tot nog toe is dat vooral te merken in het hogere segment, waar huizen of appartementen vanaf 2.000 euro per maand te huur zijn, zegt Jerry Wijnen, voorzitter van de Amsterdamse Makelaarsvereniging. Doordat daar de vraag iets is afgenomen, zijn sommige verhuurders genoodzaakt in de prijs te zakken. Voor veel woningzoekers zullen deze appartementen nog steeds te duur zijn.

Ook verhuurders die een appartement voor Airbnb-verhuur gebruikten, moeten zich nu door het wegblijven van toeristen aanpassen. Carla Huisman, huizenmarkt onderzoeker aan de TU Delft, benadrukt daarbij dat de huurvoorwaarden bij deze appartementen ook niet ideaal zijn. 'Die huurcontracten zijn vaak tijdelijk, omdat verhuurders hopen dat de toeristen snel weer terugkomen.'

De onderkant van de markt weinig veranderd

Voor woningzoekers aan de onderkant van de markt is de vraag wel iets afgenomen, maar het is er niet veel makkelijker op geworden om een woning in dat segment te vinden. 'Aan de onderkant van de markt is nog zoveel vraag, de prijzen daar zullen niet snel substantieel lager worden', zegt Jerry Wijnen.

In oktober bleek uit een onderzoek van woonplatform Pararius dat de huurprijzen in Amsterdam met bijna 6 procent waren gedaald in vergelijking met het jaar ervoor. Toch houdt onderzoeker Carla Huisman een slag om de arm. 'De prijzen waren de laatste jaren ook al zoveel gestegen dat deze daling weinig zoden aan de dijk zet.'

Ook zijn de omstandigheden voor woningzoekenden er het afgelopen jaar niet beter op geworden. 'Ja, er is iets meer woonruimte, en ja, de prijzen dalen een beetje, maar er is ook veel baanonzekerheid bijgekomen sinds het begin van de coronacrisis', zegt Carla.