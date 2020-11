Stad NL V Dragen wat je wil in Amsterdam: 'Hier kan ik over straat zonder blikken of opmerkingen'

Stel je hebt een grote passie voor mode, maar door de mening van anderen durf je dit niet helemaal te uiten. Voor Wij Zijn Amsterdam sprak Nadia Idder met Elio en Anil die hier alles van afweten, maar voor hen veranderde dat toen ze naar Amsterdam verhuisden. Hier hebben zij het gevoel dat ze volledig zichzelf kunnen zijn.

Anil Gezman

Elio en Anil delen een passie voor mode, maar hebben allebei een compleet andere stijl. ‘Ik zou mijn stijl omschrijven als vintage chique’, vertelt Elio. ‘Ik hou heel erg van vintage kleding. Niet alleen omdat het goed is voor het milieu, maar ook omdat ik het gevoel heb dat die kleding gewoon niet echt meer gemaakt wordt.’ Anil beschrijft zijn stijl als minimalistisch met een out of the box randje. ‘Ik vind het sowieso wel fijn om mezelf heel clean en minimalistisch te kleden, maar dan combineer ik dat met een item wat dan wel heel catchy is.'

Quote 'Ik kan hier zelf ook gewoon wat tofs neerzetten zonder dat mensen naar me omkijken' anil

Beide modeliefhebbers hebben niet altijd het gevoel gehad dat ze zich helemaal konden laten gaan in hun passie. Dit begon voor beiden eigenlijk pas echt toen ze naar Amsterdam verhuisden.‘Toen ik nog thuis woonde heb ik wel wat geëxperimenteerd met kleding', vertelt Anil. 'Maar dat bleef altijd wel een beetje bij wat iedereen om mij heen deed.’ Anil is opgegroeid in Hengelo en heeft sinds hij in Amsterdam is komen wonen echt het gevoel dat hij zijn liefde voor mode kan omarmen. ‘Op het moment dat ik naar Amsterdam kwam zag ik zoveel om me heen en zoveel verschillende identiteiten en toen dacht ik: wow, ik kan hier zelf ook gewoon wat tofs neerzetten zonder dat mensen naar me omkijken’, aldus Anil.

Elio Heres

Quote 'Ik ga nu gewoon doen wat ik zelf wil' elio

Voor Elio geldt hetzelfde. Hij groeide op in Flevoland en verhuisde op zijn achttiende naar Amsterdam. Wat er bij hem nog bijkwam is dat hij thuis niet het gevoel had zichzelf te kunnen zijn. ‘In 2012 heb ik mijn ouders een brief gestuurd waarin ik ze confronteerde met het feit dat ik bij hen niet mezelf kon zijn’, vertelt hij. ‘Daarna ging eigenlijk pas de confettibox open en toen dacht ik: yes, ik ga nu gewoon doen wat ik zelf wil.’ Over wat Amsterdam hierin voor hem heeft betekend vertelt hij het volgende: ‘Ik heb het gevoel dat Amsterdam eigenlijk de enige plek is waar ik enigszins zonder te veel blikken en opmerkingen over straat kan lopen.’

Op de vraag of ze een boodschap hebben voor mensen die nog niet durven te zijn wie ze willen zijn op het gebied van mode, heeft Anil een duidelijk antwoord: ‘Hou het dan voor nu vooral bij jezelf, maar ga die creativiteit wel ontwikkelen. Het zou doodzonde zijn als je dat door de mening van anderen niet doet.‘ Elio: ‘Begin gewoon klein en als je het zelf mooi vindt, is dat toch de belangrijkste mening?’