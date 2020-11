De Straten in de Lodewijk van Deysselstraat: 'Toen ik hier kwam wonen was het een hele chique wijk'

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we in de Lodewijk van Deysselstraat in Nieuw-West.

Nieuw-West, en met name de Van Deysselbuurt, staat bekend als een van de slechtste wijken van de stad. Maar zien de bewoners dat ook zo? We beginnen bij kunstenaar Roel die actief is om vanuit zijn collectief Cascoland de Van Deysselbuurt beter bewoonbaar te maken. Roel heeft van een parkeerplaats vol afval en overlast een boomgaard gemaakt, waar hij zelf ook overnacht. De buurtbewoners koken er regelmatig en er worden workshops tuinieren gehouden.

Vervogens gaan we langs bij Wil. Wil is een echte Amsterdammer met een pittig levensverhaal. Ze woont al 51 jaar in de Van Deysselbuurt, maar nu wordt haar woning binnenkort gesloopt. In al die jaren heeft ze de bewoners zien veranderen, waardoor het buurtcontact is verminderd. Om daar wat verandering in te brengen, gaat Wil samen met ons langs bij Ilhame.

Ilhame heeft haar eigen zaak in de van Deysselstraat waar ze Marokkaanse jurken en sjaals verkoopt. Ze is begonnen in een ‘eendagszaak’ verderop en vertelt ons over hoe dit haar geholpen heeft een eigen zaak te beginnen. Ilhame laat Wil een prachtige Marokkaanse jurk passen. Zo komen de oude en de nieuwe garde een stukje dichter bij elkaar.