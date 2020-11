Bioscopen, theaters, dierentuinen en zwembaden vanaf volgende week weer open

Op 3 november werd aangekondigd dat een groot deel van de publiekelijk toegankelijke gebouwen twee weken moest sluiten. Aanstaande woensdag loopt dat af en is er per zaal weer 30 man welkom.

Premier Rutte geeft komende dinsdag weer een persconferentie over het coronavirus. 'Dan kijken we naar het pakket van 13 oktober en of er nog extra maatregelen bovenop komen.' De premier liet weten dat dit afhangt van het aantal besmettingen. 'Het gaat iets beter, maar het blijft allemaal buitengewoon fragiel.'