Fietsenwinkels kampen met leveringsproblemen: 'Een grote maat is gewoon nergens te koop'

Fietsenwinkels hebben tot dusver dit jaar veel meer tweewielers verkocht dan voorgaande jaren. Dat blijkt uit een rondgang langs de Amsterdamse fietsenverkopers. Toch is er onzekerheid, want door de grote vraag naar fietsen kampen de handelaren met leveringsproblemen. Dat gaat zowel om rijwielen als om onderdelen.

'Ze komen binnen en drukken me het geld al in de handen, maar ik kan gewoon niet leveren. Dat doet pijn'

Ook Theo van Lammeren, eigenaar van Bikeshop 66, verkocht dit jaar meer fietsen. Tot twee maanden geleden. Sindsdien kampt hij met leveringsproblemen. 'Fietsen heb je in drie maten. Dan komt er een lange dame binnen en die zegt: 'Ja die fiets wil ik.' Dat gaat dan om een kleine maat. Een grote maat is gewoon nergens te koop.'

De fietsenverkoop schoot omhoog met de komst van corona. Mensen bleven in eigen land. Sportclubs waren dicht, waardoor mensen er met de fiets op uit trokken. 'Toen corona begon was het nog even afwachten, maar vanaf april verkochten we twee keer zoveel fietsen als vorig jaar', zegt verkoper Stef Bakker, van BVD Tweewielers Zuid.

De afgelopen weken heeft Bakker dan ook vaak nee moeten verkopen aan zijn klanten. Van Lammeren moet klanten al veel langer teleurstellen. 'De afgelopen twee maanden heb ik zeker aan 25 mensen geen fiets kunnen verkopen. Ze komen binnen en drukken me het geld al in de handen, maar ik kan gewoon niet leveren. Dat doet pijn.'

Bij elektrische fietsen is de levering van de accu's het probleem. 'Dat kan wel tot zeven weken duren', aldus Van Lammeren. Bakker heeft in maart nog een hele voorraad fietsen en onderdelen ingekocht. Sinds een paar weken merkt ook hij dat deze opraakt. 'Dat zie ik bij handvatten bijvoorbeeld al gebeuren. Ik heb er nog twee, maar in andere kleuren zijn die al uitverkocht. En ook de levertijden daarvan duurt soms maanden.'

De Amsterdamse fietsenwinkels proberen dan ook hun slag te slaan op de markt om te voorkomen dat ze straks een tekort hebben aan fietsen. 'Er wordt gehamsterd', zeggen meerdere fietsenhandelaren.

De fietsenzaken van Van Lammeren en Bakker staan voorlopig nog vol met fietsen, maar het is nog maar de vraag of dat volgend jaar ook zo is. 'Ik hoop het', zegt Bakker. 'Ik ben al aan het plannen. Wat is de vraag volgend jaar? Hoe spelen we daarop in? Dat is de uitdaging van het vak nu.'

Van Lammeren heeft vertrouwen in de toekomst, maar het valt of staat met de levering van de fietsen. 'Het repareren is tientjeswerk. De zaak draait op de verkoop van fietsen. Als je niet kan leveren dan is dat heel vervelend.'