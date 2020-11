Schieten door de Amsterdamse straten: het kan in de nieuwste game van Call of Duty

In de nieuwste versie van de immens populaire game Call of Duty is het mogelijk om schietend door de Amsterdamse straten te trekken. Sterker nog, de hoofdstad heeft een zeer belangrijke rol: de openingsmissie speelt zich er af.

Youtube / BossG

Call of Duty: Black Ops Cold War is de meest recente versie van de gamereeks, waar wereldwijd miljoenen exemplaren van zijn verkocht. In deze editie kruipt de speler in de huid van een Amerikaans geheim agent in de tijd van de Koude Oorlog in Europa. De makers van het spel hebben een gedeelte van de stad zeer realistisch nagebouwd, blijkt wel uit de onderstaande video. Spelers kunnen onder het Wallengebied 'bezoeken' en vijanden uitschakelen bij een toren die erg veel weg heeft van de Montelbaanstoren aan de Oudeschans.

Ook aan details is gedacht: zelfs de inwoners van het virtuele Amsterdam spreken Nederlands, alhoewel soms een beetje onverstaanbaar. Een gamer die een gesprek tussen twee virtuele bewoners opving, maakte er een opname van en zette deze op YouTube. 'Portie.. Portie.. Portie Bitterballen', valt er te horen. Maar van een echt inhoudelijk Amsterdams gesprek lijkt geen sprake te zijn. Oordeel zelf.