Stad NL V Bekijk hier de intocht van Sinterklaas terug

Vandaag moet het echt gaan gebeuren: de intocht van Sinterklaas in Amsterdam. Zal alles goed gaan? Dat is natuurlijk altijd de grote vraag, maar dit jaar helemaal.

Om niks te hoeven missen zijn er heel veel manieren om de intocht op de voet te kunnen volgen. Zo wordt de aankomst live uitgezonden op televisie (een overzicht van waar je AT5 kan vinden op je afstandsbediening, zie hieronder). Ook verschijnt er op deze pagina vanaf 10.00 uur een livestream. Ten slotte kan je ook live meekijken via Facebook.

Geheime locatie Normaal gesproken komt de Sint via de Amstel de stad binnenvaren, maar omdat dit jaar alles rondom de intocht angstvallig geheim wordt gehouden weet niemand precies wat er gaat gebeuren. Komt hij met een helikopter? Pakt hij de Noord/Zuidlijn? Of horen we straks toch gewoon een stoomfluit?



Om al deze geheimzinnigheid in goede banen te leiden houdt onze verslaggever Rayen Halfhide de stad goed in de gaten vanuit de A'DAM Toren. Op deze manier zal hij als eerste kunnen spotten waar de Sint verschijnt. Maar we hebben gelukkig ook verslaggevers in het veld. Pieter Hulst en Lotte Rigter zullen de stad doorkruisen op zoek naar de goedheiligman en zijn gevolg.

Dennis Bouman

#ZoekSinthotline Wat er ook gaat gebeuren: de hulp van oplettende kijkers is hard nodig. Mocht je - vanuit huis natuurlijk - sporen van de Sint en zijn Pieten zien, laat het ons weten via de hashtag #ZoekSintHotline. Dus hoor je gerommel op het dak? Zie je iets geks bewegen door je raam? Zie je op AT5 iets gebeuren dat wij over het hoofd zien? Laat het ons onmiddellijk weten! Tip de redactie via de #ZoekSintHotline

Gisteren stuurde Samantha onderstaande foto in via de #ZoekSintHotline. Deze paniekerige Piet schoot weg toen ze hem aansprak. Deze verdachte situatie roept natuurlijk heel veel vragen op, hopelijk krijgen we vanaf 10.00 uur meer antwoorden.

Gespotte Piet op dak Piet Heinkade - Samantha Koolmees

Vanaf maandag: Het Sint Nieuws op AT5 Daags ná de intocht, vanaf maandag 16 november dus, is er dagelijks op AT5 ook een speciaal Amsterdams Sinterklaasjournaal te zien. Het Sint Nieuws zie je elke dag om 17.45 uur op AT5.nl en AT5.nl/sintnieuws