Grote groep activisten op Museumplein wegens demonstratie tegen coronamaatregelen

Volgens de Vrouwen voor Vrijheid-beweging is het niet juist dat er vanuit de overheid maar één lijn opgevolgd dient te worden. 'In hoeverre zijn we straks nog vrij om ons eigen leven vorm te geven? Het is tijd om te kiezen in wat voor maatschappij wij willen leven!', schrijft de organisatie op hun website.

De manifestatie Licht in het Donker van Vrouwen voor Vrijheid begon vanmiddag rond 16.00 uur met een groep vrouwen die muziek maakten op trommels. Mede-activisten werden opgeroepen om lichtjes of lampionnen mee te nemen. Daar is gehoor aan gegeven, want velen hebben verlichting bij zich.

De politie is ter plaatse, maar of er inmiddels is ingegrepen is niet duidelijk. Volgens een fotograaf zijn er ongeveer duizend mensen aanwezig.