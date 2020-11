Twee maanden voorwaardelijke jeugddetentie wegens medeplichtigheid bij winkeloverval in Osdorp

Een 21-jarige vrouw is veroordeeld tot 2 maanden voorwaardelijke jeugddetentie vanwege medeplichtigheid bij een overval op een supermarkt in Osdorp in september vorig jaar. De vrouw werkte zelf bij de supermarkt en gaf informatie over de winkel door aan de twee overvallers.

De overval gebeurde op zondagochtend 21 september 2019 in een supermarkt aan het Dijkgraafplein in Osdorp. De 21-jarige vrouw was die dag vrij, maar kwam toch naar de winkel en zei tegen haar twee collega's dat ze die ochtend iets moest kopiëren. Even daarvoor vertelde ze aan de overvallers, die ze persoonlijk kent, waar het geld in de winkel is en hoe ze daar konden komen.

Vervolgens werd de winkel overvallen door twee daders. Een van hen zei tegen een medewerker van de broodafdeling en dat hij geld wilde zien en bedreigde haar met een nepwapen. Vervolgens liepen ze samen naar het kassakantoor, waar ook de 21-jarige vrouw aanwezig was. De winkelmedewerkers haalden onder de druk van de overvallers meerdere kassalades uit de kluis.

In totaal maakten de overvallers 6.700 euro buit en zegelboekjes ter waarde van 500 euro. Daarnaast namen de daders ook de telefoons van twee van de drie medewerkers mee.

Oordeel rechtbank

De rechtbank acht bewezen dat de verdachte vrouw schuldig is aan het medeplegen van een winkeloverval. Wel gaat de rechtbank mee in het advies van de reclassering om het jeugdstrafrecht toe te passen. Volgens de reclassering is de 21-jarige vrouw kwetsbaar en makkelijk negatief te beïnvloeden.

Naast de 2 maanden voorwaardelijke jeugddetentie krijgt de vrouw ook een taakstraf van 200 uur. Verder moet de vrouw zich onder andere laten begeleiden door de jeugdreclassering en zich ambulant laten behandelen.