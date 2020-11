Tenten op Museumplein om aandacht voor vluchtelingenkampen

Op het Museumplein worden vanmiddag tenten neergezet om aandacht te vragen voor de omstandigheden in vluchtelingenkampen in Europa.

De actievoerders roepen zo de overheid op het Nederlandse en Europese asiel- en migratiebeleid aan te passen. Er zullen toespraken worden gehouden door (ex-)vluchtelingen, politici, kerkelijke voorgangers en asieljuristen. De demonstranten willen de tenten 24 uur laten staan.

De demonstratie wordt uitgezonden via een livestream. De tenten die de demonstranten tijdens de actie gebruiken, worden na afloop gedoneerd als onderdeel van noodhulp aan vluchtelingen in Calais in Frankrijk.

De livestream is vanaf 13.00 uur hier te bekijken.

Voortijdig afgebroken

Gister werd door Halsema ingegrepen bij een grote demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Museumplein. De demonstratie werd georganiseerd door de Vrouwen voor Vrijheid-beweging, maar zij hielden zich niet aan de afstandsregels. Om die reden werd het protest voortijdig afgebroken.