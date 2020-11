Taxichauffeur veroordeeld tot 750 euro boete na dodelijk ongeval Heemstedestraat

De dodelijke aanrijding vond rond 4.00 uur plaats. De fietsster (24) sloeg linksaf bij de fietsoversteek van de Heemstedestraat, richting de Poeldijkstraat. Op die plek stonden voor de fietser haaientanden op de weg. De taxi raakte daarna de linkerzijde van de fietsster.

Te hard

Vast is komen te staan dat de taxi te hard reed tijdens het ongeluk. Er geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur, maar hij reed volgens de beste schatting 69 kilometer van het NFI per uur. Dat bleek ook uit de gegevens van taxi-app Uber.

De chauffeur verklaarde dat hij de vrouw niet heeft gezien. Ook de twee passagiers die op de achterbank zaten zagen haar niet. Uit camerabeelden bleek dat tussen het moment dat de fietser afsloeg en de aanrijding een à twee seconden zat.

Geen aanwijzingen

De rechtbank concludeert dat het gelet op alle omstandigheden, met name dat het hele incident in een à twee seconden heeft plaatsgevonden, maar zeer de vraag is of verdachte, zelfs als hij met maximaal 50 kilometer per uur zou hebben gereden, tijdig zou hebben kunnen reageren. Er zijn geen aanwijzingen dat hij niet naar de weg keek. Hij wordt daarom niet veroordeeld voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval.

Toch heeft hij dus wel te hard gereden, wat gezien wordt als gevaarlijk rijgedrag en daarmee heeft Artikel 5 van de Wegenverkeerswet overtreden. Naast de boete heeft hij zes maanden voorwaardelijke rijontzegging gekregen. Dat betekent dat hij een halfjaar niet mag autorijden als hij weer bij een ernstige aanrijding betrokken is.