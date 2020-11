Stad NL V Steeds minder familiebedrijven omdat er geen opvolgers meer zijn

Er zijn steeds minder kleine, ambachtelijke familiebedrijven in de stad. Uit onderzoek van het European Centre for Family Business blijkt dat familiebedrijven sneller van de radar verdwijnen dan niet-familiebedrijven. Vaak komt dit omdat er geen opvolgers zijn of omdat 'de markt moeilijk is'. AT5 sprak twee familiebedrijven. Een slagerij met een zoon als opvolger en een kledingwinkel die vorig jaar de deuren heeft gesloten.

Patricia Linhard in haar winkel in de Van Baerlestraat - Archief AT5

Kledingwinkel Linhard op de Van Baerlestraat sloot vorig jaar na 95 jaar haar deuren. Patricia Linhard, die de winkel van haar vader overnam, deed dat met een dubbel gevoel: 'We hebben het op een mooie manier tot een einde gebracht, maar toch voelde het ook gek om de deuren na zo'n lange tijd te sluiten.' Haar grootvader richtte in 1924 een klein hoedenwinkeltje genaamd Linhard op, dat uitgroeide tot een begrip in Amsterdam.

Raymond Linhard, de vader van Patricia, bracht 70 jaar van zijn leven achter de toonbank door. Patricia verkocht haar eerste badpak in de winkel toen ze zes jaar oud was. In juli 2019 ging de winkel dicht omdat de marges te hoog werden. Om nog iets te kunnen verdienen moesten de prijzen flink omhoog, en dat kon niet meer. Ook was er vanuit de familie geen interesse om met de winkel door te gaan. 'Ik heb mijn kinderen altijd de vrijheid gegeven om iets anders te doen. Ik ben blij dat ze van die vrijheid gebruik hebben gemaakt', vertelt Patricia.

Quote 'Mijn winkel was echt een plek waar de buurt een kopje koffie kwam drinken' Patricia linhard, oud-eigenaar linhard

Oud-burgemeester Van Der Laan bezoekt de winkel - Archief AT5

Volgens Patricia hebben familiebedrijven een belangrijke buurtfunctie: 'Mijn winkel was ook echt een plek waar de hele buurt 's ochtends een kopje koffie kwam drinken.' Ze vindt het jammer om steeds meer van dit soort kleine bedrijven te zien verdwijnen: 'De banketbakker, groenteman, slagerij, dat is echt allemaal uit het straatbeeld verdwenen.' Uit onderzoek van het Erasmus Centre for Family Business (ECFB) in Rotterdam blijkt dat familiebedrijven minder kans hebben om lang te bestaan dan niet-familiebedrijven. Volgens Pursey Heugens, onderzoeker aan het ECFB zijn hier verschillende redenen voor: 'Wat lastig is aan een familiebedrijf is dat je twee systemen tegelijkertijd gezond moet houden. Aan de ene kant moet je het familiebedrijf runnen als bedrijf: het bedrijfseconomisch allemaal kloppen. Aan de andere kant moet je zorgen dat de relaties tussen generaties, maar ook binnen generaties gezond blijven.' Een andere veelvoorkomende reden voor dat familiebedrijven ophouden te bestaan is gebrek aan opvolging. Dit zorgt er vaak dan ook voor dat familiebedrijven in externe handen komen, of helemaal ophouden te bestaan.

Quote 'Dat de zaak binnen de familie opgevolgd wordt, dat is het mooiste wat er is' Huib vet, slager

Vader Huib en zoon Rik

'Dat had je nooit kunnen dromen natuurlijk, om met je zoon in de zaak te staan', vertelt Huib Vet trots. Samen met zijn zoon Rik staat hij meerdere malen per week in slagerij Vet op de Zeedijk. Rik behoort tot de vierde generatie in het slagersvak. 'Mijn opa is de zaak in 1950 begonnen, in hetzelfde pand op de Zeedijk. Daarna is de zaak via mijn opa en zijn broer naar mijn vader gegaan. Nu run ik de zaak samen met mijn vader.' Aan verdere opvolging wordt bij slagerij Vet op de Zeedijk nog niet gedacht: 'Ik heb nog geen kinderen, dus als ik die heb ga ik daar pas over na denken', vertelt Rik Vet. Wel zou hij het erg jammer vinden als de zaak zou stoppen.

Slagerij Vet op de Zeedijk - Rik Vet

Volgens Heugens hebben familiebedrijven meestal een sterke ruggengraat: 'Juist omdat iets binnen de familie wordt beheerd, worden er ook makkelijker offers gemaakt. Juist op momenten wanneer andere bedrijven iets te risicovol vinden.' Ook kunnen nieuwe generaties volgens Heugens voor innovatie zorgen: 'Familiebedrijven kunnen vaak enorm opveren wanneer een nieuwe generatie binnenkomt. Daarbij moet er wel gezorgd worden dat het stokje op een juiste wijze overgedragen wordt.' Bij slagerij Vet wordt onbevreesd vooruit gekeken: 'We zitten nu op 70, dus 30 jaar er bij opgeteld.. Het is wel het doel om de 100 jaar te halen. Dan ben ik 62, dat moet haalbaar zijn.'