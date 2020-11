Container vol fietsen en onderdelen in beslag genomen, 'eigenaar' aangehouden

Agenten hebben tientallen fietsen, fietsframes, velgen en andere fietsonderdelen gevonden in de tuin van een woning in Gaasperdam. Het vermoeden is dat de fietsen en onderdelen van diefstal afkomstig zijn. De politie moest zoveel materiaal in beslag nemen dat er een vrachtwagen met container nodig was om alles af te kunnen voeren.