Trambestuurders staan te springen om op Amstelveenlijn te rijden: 'Het gaat best hard'

Maar liefst driehonderd trambestuurders worden op dit moment opgeleid om op de nieuwe Amstelveenlijn te gaan rijden. Over twee weken zullen de eerste echte proefritten starten. Het grote moment is op zondag 13 december dan is lijn 25 beschikbaar voor alle Amsterdammers.

Er worden driehonderd trambestuurders opgeleid om op het nieuwe traject te gaan rijden. 'Het was snel uitverkocht', vertelt instructeur John Ruwaard. De nieuwe lijn was erg populair onder de trambestuurders.

De Amstelveenlijn zal tijdens de spits acht keer per uur zijn route rijden. Buiten de spits is dat iets minder.

Onveilig en onbetrouwbaar

De nieuwe tram vervangt de oude metrolijn 51 die bekend stond als onveilig en onbetrouwbaar.Van der Meer denkt dat hij het beter gaat doen dan zijn voorganger. 'Er zijn nieuwe voertuigen, infrastructuur is aangepast en wat misschien wel het belangrijkst is dat er nu drie gelijkvloerse kruisingen zijn. Dus er is geen contact meer mogelijk met auto's, fietsers en voetgangers.'

De oude metro reed op straatniveau en op veel plekken zonder slagbomen, waardoor er gemakkelijk onveilige situaties ontstonden. De nieuwe tram mag op sommige plekken 70 km per uur. 'Dat is best hard', beaamt John Ruwaard. Volgens hem is het ook een reden voor veel bestuurders om de route te kiezen.

Lijn 25 gaat vanaf 30 november proefrijden. De eerste rit zal op zondag 13 december plaatsvinden.