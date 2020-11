Tweede Kamer vraagt staatssecretaris om inzet voor behoud Amsterdams ov-team politie

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) zich gaat inspannen om het speciale Amsterdamse openbaar vervoer-team van de politie te behouden. Tweede Kamerlid Cem Laçin (SP) diende daartoe een motie in en die is aangenomen.

Maar er zijn grote zorgen of de basisteams het extra werk wel aankunnen en of de reorganisatie niet ten koste gaat van de veiligheid in Amsterdamse bussen, trams, metro's, treinen en op de pontjes. Als voorzitter van de Vervoerregio Amsterdam sprak Sharon Dijksma die zorgen onlangs nog uit . Dat deed zei nadat een 67-jarige buschauffeur van het GVB werd mishandeld door een passagier die weigerde een mondkapje te dragen .

In juli van dit jaar schreef burgemeester Halsema een brief aan de gemeenteraad waarin zij een reorganisatie bij de Amsterdamse politie aankondigde. Vanwege een capaciteitstekort wordt het speciale ov-team, dat zich richt op veiligheid in het openbaar vervoer, opgeheven. De basisteams van de politie moeten de taken van het speciale ov-team overnemen .

In de motie wordt de regering gevraagd om 'samen met het lokaal bevoegd gezag er alles aan te doen om deze politiepost en de ov-agenten te behouden voor Amsterdam CS', zo staat er geschreven. In het komende kerstreces verwacht de Tweede Kamer een reactie van de staatssecretaris.

'Het sluiten van de politiepost op Amsterdam Centraal is een besluit van het lokaal gezag. Dat is de burgemeester'

Staatssecretaris Van Veldhoven gaf aan dat een besluit over het wel of niet sluiten van een politiepost op Amsterdam Centraal niet binnen haar bevoegdheden valt. 'Het sluiten van de politiepost op Amsterdam Centraal is een besluit van het lokaal gezag. Dat is de burgemeester. Maar ik weet dat ook de gerelateerde wethouder daar zo wel opvattingen over heeft. Een oude bekende, inderdaad.'

Hoewel de staatsecretaris de Tweede Kamer ontraadde om met de motie in te stemmen, werd die wel aangenomen. Dat betekent dat Van Veldhoven met burgemeester Halsema in gesprek zal moeten over de geplande reorganisatie bij de politie.