Hof veroordeelt Jawed S. tot 25 jaar cel voor 'laffe' terreuraanslag Centraal Station

De aanslagpleger woonde in Duitsland en reisde op 31 augustus 2018 met de internationale trein naar Amsterdam. Uit onderzoek bleek dat hij woedend was over de cartoonwedstrijd die Geert Wilders kort daarvoor daarvoor had uitgevaardigd. S. vond dat de PVV-leider de profeet Mohammed had beledigd.

Eenmaal aangekomen in Amsterdam begon S. op willekeurige voorbijgangers in te steken in de westtunnel van het Centraal Station. Twee Amerikaanse toeristen, die met hun families op doorreis waren naar een bruiloft in Duitsland, raakten levensgevaarlijk gewond. Eén van hen zit nog altijd in een rolstoel.

AT5 maakte in samenwerking met Nieuwsuur een gedetailleerde reconstructie van de aanslag.