Amsterdamse handhavers krijgen korte wapenstok

De handhavers in Amsterdam krijgen vanaf januari een korte wapenstok. Dat heeft minister Ferd Grapperhaus bekendgemaakt. Het gaat om een proef van één jaar. Er zullen maximaal twintig boa’s in één dienst uitgerust worden met een wapenstok.

Enkele maanden geleden liet minister Grapperhaus al weten een proef te willen starten. Er zouden 200 korte wapenstokken voor maximaal tien gemeenten beschikbaar worden gesteld. Halsema liet in september weten een van die tien te willen zijn.

Grapperhaus willigt het verzoek van Halsema nu in. Behalve Amsterdam doen ook gemeenten als Alkmaar, Capelle aan den IJssel, Hoorn en Leeuwarden mee. De 40 tot 50 boa's die in Amsterdam beschikking krijgen over de wapenstok, moeten van tevoren een opleiding en training volgen.

Agressie

De wapenstok is volgens de gemeente nodig omdat handhavers geregeld te maken krijgen met agressie of geweld. Zeker in de eerste maanden van de coronacrisis, nam het aantal incidenten in de stad toe. In januari vonden 29 incidenten met agressie of geweld tegen boa's plaats, in februari 36, in maart 24, in april 41 en in mei 42.

'De boa's verdienen onze waardering, maar ze verdienen het ook om voorzien te worden van voldoende middelen in het kader van hun veiligheid', zegt Grapperhaus. 'Met deze pilot komen we tegemoet aan een wens die al langer leeft.' Hij stelt dat er ook een preventieve werking uit kan gaan.

Dreiging ernstig fysiek geweld

Halsema benadrukte eerder al dat de politie verantwoordelijk blijft voor de openbare orde en veiligheid. De boa's zorgen voor de leefbaarheid. De wapenstok zal alleen worden ingezet bij dreiging van ernstig fysiek geweld. 'Doel is om de belager op afstand te houden. Zo kan de tijd worden overbrugd totdat de politie ter plaatse komt om de boa te ontzetten', meldde Halsema toen.

De Nederlandse Boa Bond vindt een wapenstok alleen niet voldoende. De bond wil dat boa's ook worden uitgerust met pepperspray.