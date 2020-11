OM eist vijf jaar cel tegen rapper JoeyAK voor ontvoering en mishandeling 31-jarige vrouw

De officier van justitie heeft vanochtend celstraffen geëist tegen de verdachten die onder meer van ontvoering en mishandeling worden verdacht. Een van de verdachten is rapper JoeyAK, hij hoorde vijf jaar cel tegen zich eisen.

De vrouw werd op Oudjaarsdag samen met haar twee kinderen meegenomen naar een woning in Almere. De reden voor de ontvoering zou de diefstal van een tas met geld zijn.

Kokend water

Joël H., zoals de rapper eigenlijk heet, heeft volgens justitie kokend water gegoten in de nek van het slachtoffer. Hij zou haar daarnaast negen keer hebben geslagen met een vuurwapen op haar hoofd en knie. Ook denkt justitie dat hij een leidende rol had bij de ontvoering.

Op Nieuwjaarsdag bevrijdde een arrestatieteam de vrouw en haar kinderen uit een woning in Almere. Volgens justitie had de vrouw letsel op haar hoofd en huid, ook waren haar hals en rug roodverbrand.

Vuurwapenbezit

Volgens de officier van justitie bevindt Joël H. zich in 'kringen van zware misdaad', heeft hij 'openlijke minachting voor de politie' en heeft hij tegelijkertijd veel geld, terwijl hij weinig inkomen heeft. De officier van justitie vindt het zorgwekkend dat de rapper tegelijkertijd populair is.

Tegen de andere mannelijke verdachten is tussen de twee en drie jaar, deels voorwaardelijke, celstraf geëist. Het OM eist geen straf tegen de vrouwelijke verdachte. In de woning in Almere die zij huurde viel het arrestatieteam binnen en werd het slachtoffer aangetroffen.