Raadsleden krijgen uitnodiging voor gesprek met Wit-Russische oppositieleider

Gemeenteraadsleden kunnen over twee dagen een korte digitale ontmoeting hebben met Svetlana Tikhanovksaya. De Wit-Russische oppositieleider ontvluchtte na de verkiezingen deze zomer haar land en voert sindsdien vanuit het buitenland het protest aan tegen het bewind van dictator Alexander Loekasjenko.

Loekasjenko zou bij de verkiezingen begin augustus 80 procent van de stemmen gekregen hebben. Maar volgens Tikhanovksaya en heel veel andere Wit-Russen is er op grote schaal gefraudeerd door de zittende machthebber. Sindsdien is het onrustig in het land en zijn er vrijwel wekelijks demonstraties die hardhandig de kop ingedrukt worden.

Onlangs nog riep Tikhanovksaya de Europese Unie op om de sancties tegen het land en vooral tegen het bewind van Loekasjenko, verder op te voeren.

Gemeenteraadsleden krijgen donderdag de kans om een vraag aan Tikhanovksaya te stellen. De gevluchte oppositieleider zal zelf ook een kort betoog houden.