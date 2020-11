Bloedbank Sanquin wil homoseksuelen toestaan plasma te doneren, maar onder voorwaarden

De versoepeling betekent dat mannen die langer dan vier maanden geleden seks hebben gehad met een man nu wel plasma mogen doneren. De voorwaarden zijn dan gelijk als die voor het doneren van bloed. 'We verwelkomen nu een grote groep die in het verleden heeft geëxperimenteerd, een andere kant op is gegaan of hun verkenning heeft afgerond', vertelt Merlijn van Hasselt van Sanquin tegen NH Nieuws.

'Teleurstellend besluit'

Toch is homobelangenorganisatie COC ontevreden over het voornemen van Sanquin. 'Ik vind het positief dat ze beseffen dat ze niet alles bij het oude kunnen laten, maar vind het een teleurstellend besluit. Het betekent in de praktijk dat je nog steeds geen plasma mag doneren als je afgelopen vier maanden seks hebt gehad. Je moet niet kijken met wie je seks hebt, maar of je veilige seks hebt.'

Daan van Engelen is meer dan drie jaar samen met zijn vriend en werd geweigerd voor bloeddonatie. Hij vindt het beleid discriminerend. 'Je sluit mensen uit op basis van seksuele geaardheid. Het is heel raar dat een heteroseksuele man die onveilige seksuele contacten heeft niet uitgesloten wordt. En mijn partner en ik wel, terwijl wij het veilig doen en getest zijn', vertelt hij.