Schietpartij op Krugerplein, 21-jarige man zwaargewond

Een 21-jarige man is vannacht neergeschoten op het Krugerplein in Oost. Hij raakte zwaargewond.

Een paar minuten na middernacht kreeg de politie de eerste melding over de schietpartij. Er werden meerdere ambulances en een mobiel medisch traumateam opgeroepen, het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens buurtbewoners vloog er ook een politiehelikopter boven de wijk.

Agenten hebben korte tijd later twee verdachten aangehouden. De recherche is een onderzoek gestart. Politiemensen van de Forensische Opsporing hebben vannacht sporenonderzoek gedaan.

Politiecamera's

Buurtbewoners zeiden ongeveer een maand geleden tegen AT5 dat het al maanden onrustig is op het plein door drugsoverlast en hangjongeren. Burgemeester Halsema besloot daarna om op drie plekken politiecamera's te laten plaatsen: op het plein zelf, op de nabijgelegen Tugelaweg en op het nabijgelegen Albert Wittenbergplein.

De politie heeft volgens Halsema in september en oktober tientallen meldingen over overlast in de buurt gekregen. 'Bewoners en ondernemers voelen zich geïntimideerd door de overlastgevers. Deze incidenten hebben een zeer negatief effect op de veiligheidsbeleving in het gebied.'

Twee schoten

Buurtbewoners laten aan AT5 weten dat er bij de schietpartij vannacht twee schoten zijn gelost.