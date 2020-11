Lantaarnpalen rond Museumplein omgebouwd tot 'plantaarns'

Negen lantaarnpalen en trampalen op de Van Baerlestraat in Zuid, bij het Museumplein, hebben een omhulsel met planten gekregen.

Dat is gebeurd op verzoek van ondernemers uit de buurt en stadsdeel Zuid. Het stadsdeel omschrijft de planten als 'plantaarns'. Tussen de vijf vierkante meter blad staan de drie kruizen van het Amsterdamse stadswapen.

'Met de planten krijgen de straten een groene uitstraling', zegt Rocco Piers, stadsdeelbestuurder in Zuid. 'Ook dragen de planten bij aan een duurzamere stad. Ze vangen fijnstof op, maken de straat meer rainproof en vergroten de biodiversiteit.'

Het stadsdeel zegt dat er voor echte bomen rondom het Museumplein weinig of geen ruimte is. Dat zou onder meer komen door het grote aantal kabels en leidingen in de grond.