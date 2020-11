Omar Essalih (29) werd mogelijk in de val gelokt voordat hij werd doodgeschoten

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 nieuwe informatie vrijgegeven over het onderzoek naar het dodelijk schietincident waarbij op de 29-jarige Omar Essalih om het leven kwam. Een van de scenario's van de recherche is dat Essalih mogelijk in de val gelokt zou zijn om hem in de nacht van zaterdag 2 op zondag 3 mei dood te kunnen schieten.

AT5

Essalih, bijnaam 'Centjes', werd op de hoek van de Panamalaan en de Borneokade van dichtbij neergeschoten. Als de politie ter plaatse komt is hij al overleden. Een getuige filmt na het schieten hoe 100 meter verderop een gestolen BMW in brand staat, deze is vermoedelijk door de daders gebruikt. Er worden in de maanden daarna meerdere aanhoudingen gedaan, maar een belangrijke verdachte - die hier vlak na de liquidatie achterop een scooter wegvlucht - bleef voortvluchtig. Tot het moment dat de politie in september een foto openbaar maakt en de 21-jarige Ismail El B. wordt aangehouden, hij zit in de cel. In het onderzoek zijn naast El B. nog twee andere verdachten aangehouden. 'Dit zijn bekenden van het slachtoffer', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. 'Het lijkt erop dat Omar zelfs bij hen in die BMW heeft gezeten voor hij werd neergeschoten. We kijken nu naar het scenario dat Essalih bij hen is ingestapt omdat hij dacht dat ze samen een criminele klus zouden gaan uitvoeren.'

Quote 'Wij denken dat er nog een vierde of zelfs vijfde persoon in de BMW hebben gezeten' marijke stor, politie amsterdam

Dat zou volgens de politie betekenen dat het mogelijk een manier is geweest om Essalih in de val te lokken om hem te kunnen doden. 'Wij denken dat er die nacht naast Omar en de twee die nu vastzitten misschien nog een vierde of zelfs vijfde persoon in de auto hebben gezeten. Daar moet in kringen rond het slachtoffer en de verdachten over gesproken zijn.' Informatie daarover kan vertrouwelijk worden doorgegeven bij het Team Nationale Inlichtingen. De informatie van tipgevers komt dan bij rechercheurs terecht, maar hun identiteit wordt afgeschermd. 'Wij willen weten wie er die nacht naast het slachtoffer in deze BMW aan het Funenpark hebben gezeten. Ook getuigen die zich nu realiseren dat ze die auto daar gezien hebben, meld u zich. Wij gaan zorgvuldig met uw tip om.'