Wethouder Ivens vraagt vertrouwen in marktpartijen ondanks problemen middenhuur

Politieke partijen hebben vanmorgen hun teleurstelling uitgesproken over het feit dat er in 2020 tot nu toe slechts 78 middenhuurwoningen in aanbouw zijn genomen. Wethouder Laurens Ivens (Bouwen en Wonen) zei dat gevoel te delen, maar hij vroeg ook om geduld en vertrouwen.

Op verzoek van D66-raadslid Alexander Hammelburg werd er vanmorgen in een commissievergadering in de Stopera over de middenhuurwoningen gesproken. Het was namelijk de bedoeling om er tot 2025 jaarlijks 1670 woningen in het middensegment bij te krijgen. Hammelburg noemde het aantal van 78, dat vrijdag bekend werd, 'ver benedenmaats' en hij zei dat het nieuws bij zijn partij 'in sloeg als een bom'.

Hij kreeg kritiek van verschillende oppositiepartijen. Duo-raadslid Rogier Havelaar (CDA) sprak van 'krokodillentranen'. 'De kwestie is al jaren actueel, waar was D66 toen we moties indienden, waar was D66 toen de beleggers Amsterdam de rug toekeerden?', vroeg Havelaar zich af. Tom Leenders, duoraadslid van coalitiepartij PvdA, merkte later weer op dat hij een 'bepaalde mate van hijgerheid' in het debat zag.