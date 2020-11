Expat betaalt minder en bepaalt meer: 'Geen markt meer voor huren van 3400 euro'

Er zijn er veel vertrokken en nog maar weinig voor in de plaats gekomen. En dus valt er wat te kiezen voor expats op de verhuurmarkt.

AT5

'Waar voorheen de eigenaar het besluit nam, is het nu echt de expat zelf die het besluit neemt', vertelt Mitchel Mense, verhuurmakelaar bij Koops Makelaardij Amsterdam. Hij neemt AT5 mee langs een aantal woningen die voorheen alweer verhuurd waren voordat de vorige bewoner zijn hielen had gelicht.

De omloopsnelheid ligt nu beduidend lager en dat geldt ook voor de huren. Volgens Mense zijn de prijzen met 10 tot 20 procent gedaald, zeker 'in het hoogsegment'. Als voorbeeld neemt hij ons mee naar een loft aan de Achtergracht van 110 vierkante meter. In de andere appartementen van het complex woont een topman van Nike en een van Google. Mense: 'Je ziet gewoon dat er wel markt voor is, maar niet voor de 3400 euro. Dus deze gaat nu voor 2500 euro en ik verwacht wel dat deze binnen enkele weken verhuurd wordt.'

Quote 'We laten het bewust klinisch zodat de huurder het naar eigen smaak kan inrichten' expat-verhuurmakelaar mitchel mense

Expats kunnen nu dus hogere eisen stellen. Ook switchen expats die tijdens de coronacrisis in Amsterdam zijn gebleven van woning, omdat ze elders beter en goedkoper kunnen zitten.



Het totale aanbod aan huurwoningen in Amsterdam ligt volgens verhuursite Pararius rond de 3000, een verdubbeling ten opzichte van een jaar geleden. Daar speelt ook in mee dat Airbnb als verdienmodel even heeft afgedaan. Volgens Pararius heeft dat in de stad geleid tot een gemiddelde huurprijsdaling van 5,9 procent.

Quote 'Die leraar, ze zijn er echt' makelaar mitchel mense over zijn klantenbestand

Leuk dus als je portemonnee het toestaat om te opereren in dit deel van de vrije sector, maar de pandemie levert dus helaas geen bijdrage aan echt betaalbare huurwoningen in Amsterdam. Al ziet Mense dat anders. Waar hij voorheen nog 80 procent van zijn aanbod aan expats sleet, is dat nu 50 procent. 'De andere helft wat we nu verhuren is aan Nederlandse stellen, wat jij al aangaf, de leraar. Die zijn er echt.' Voor een kijkje in de verschillende appartementen, klik op de video bovenaan dit artikel.