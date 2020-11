Aantal nieuwe coronabesmettingen afgelopen week slechts licht gedaald

Het aantal positieve coronatests in Amsterdam is de afgelopen week opnieuw gedaald, maar wel met een veel lager percentage dan voorgaande weken, namelijk met slechts vier procent.

Dat blijkt uit de cijfers van de GGD Amsterdam die vanmiddag zijn gepubliceerd. De week daarvoor daalde het aantal bevestigde besmettingen nog met dertig procent. De kwalificatie voor Amsterdam blijft nog altijd 'zeer ernstig'.

In de stadsdelen Centrum en West is het aantal positief geteste personen in week 46 zelfs gestegen. De grootste relatieve daling was in stadsdeel Noord. In stadsdeel Zuidoost is het aantal positief geteste personen gelijk gebleven.

Ook het aantal inwoners van Amsterdam dat zich in een GGD-teststraat laat testen is licht afgenomen, met zo'n vier procent. Alleen in stadsdeel West nam het aantal testen toe. In de stadsdelen Oost en Noord was de relatieve daling het hoogst, en in Centrum het laagst.